Михаил Кержаков о чемпионстве в матче со «Спартаком»: эмоции — это важнее медалек и кубков

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков принял участие в развлекательной передаче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В таком матче — особое удовольствие выигрывать. Не то, чтобы кайфовать прям, лечь и пивас пить, а просто ощущение от проделанной работы. Эмоции — это важнее медалек и кубков каких-то», — сказал Кержаков на YouTube-канале «Душевное шоу».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новых целях клуба в сезоне-2023/24.