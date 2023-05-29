Агент Изидора оценил результативность форварда после восстановления от травмы

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал результативность своего клиента после восстановления от травмы.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в его работе. Вильсон упорно трудится каждый день», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Изидор заявил, что активно учит русский язык.