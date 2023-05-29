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Агент Изидора оценил результативность форварда после восстановления от травмы

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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал результативность своего клиента после восстановления от травмы.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в его работе. Вильсон упорно трудится каждый день», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €5 млн.

Ранее Изидор заявил, что активно учит русский язык.

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