СЭ: «Локомотив» выкупит нападающего Салтыкова у «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который выступает за «Акрон» на правах аренды продолжит карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно и взять на первый сбор.

Уточняется, что права на футболиста принадлежат «Крыльям Советов».

В сезоне-2022/23 18-летний форвард провёл за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.