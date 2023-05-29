СЭ: «Локомотив» выкупит нападающего Салтыкова у «Крыльев Советов»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно и взять на первый сбор.
Уточняется, что права на футболиста принадлежат «Крыльям Советов».
В сезоне-2022/23 18-летний форвард провёл за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.