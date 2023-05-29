Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

СЭ: «Локомотив» выкупит нападающего Салтыкова у «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который выступает за «Акрон» на правах аренды продолжит карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно и взять на первый сбор.

Уточняется, что права на футболиста принадлежат «Крыльям Советов».

В сезоне-2022/23 18-летний форвард провёл за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить