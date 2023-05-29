Личка сообщил, что останется главным тренером «Оренбурга» на следующий сезон

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не намерен уходить из клуба этим летом и останется на следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон. Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Он также отметил, что зимой ему звонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг с предложением возглавить команду.

Соглашение Лички с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. «Оренбург» занимает восьмое место в РПЛ (43 очка).

Ранее полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера заявил, что слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Локомотива».