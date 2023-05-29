Sport.es: Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом до 2026 года.

Переговоры между «Барсой» и 43-летним испанцем заметно продвинулись, сторонам осталось решить несколько последних вопросов, сообщает Sport.es.

Отмечается, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны. Команда занимает первое место в таблице Примеры с 88 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готовится покинуть свой пост.