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Sport.es: Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

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Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с клубом до 2026 года.
Sport.es: Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года
  • AP

Переговоры между «Барсой» и 43-летним испанцем заметно продвинулись, сторонам осталось решить несколько последних вопросов, сообщает Sport.es.

Отмечается, что Хави продлит контракт с «Барселоной» до июня 2026 года.

Специалист возглавляет «Барселону» с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны. Команда занимает первое место в таблице Примеры с 88 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готовится покинуть свой пост.

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