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Павелски обогнал Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

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Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски обошёл российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Павелски отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс». 

Таким образом, на его счету теперь 73 гола в 180 матчах плей-офф лиги. По этому показателю он обошёл Александра Овечкина.

Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкину подарили автомобиль на церемонии закрытия сезона КХЛ.

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