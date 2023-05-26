Marca: Рамос отказался от нового контракта с ПСЖ
Как сообщает Marca, французский клуб предложил футболисту новый однолетний контракт. При этом по новому контракту ПСЖ хочет сократить зарплату Рамосу в два раза. Защитник не согласился с этим предложением.
По информации источника, испанец ждёт предложения от других команд.
В текущем сезоне Рамос сыграл за ПСЖ 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Рамос принял решение покинуть ПСЖ.