«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико»

«Эспаньол» выступил с требованием аннулировать результат матча 36-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой невозможно определить, полностью ли мяч вошёл в ворота. Клуб считает свои права нарушенными, следовательно, мы будем оспаривать матч и требовать, чтобы результат аннулировали», — говорится в заявлении.

«Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Атлетико» отличились Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Карраско. У «Эспаньола» голы забили Сесар Монтес, Хоселу и Винисиус Соуза.

«Атлетико» набрал 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. На счету «Эспаньола» 35 очков и 19-я позиция.

Ранее полиция задержала болельщиков «Атлетико», повесивших на мосту куклу в виде Винисиуса.