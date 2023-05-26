«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико»
«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой невозможно определить, полностью ли мяч вошёл в ворота. Клуб считает свои права нарушенными, следовательно, мы будем оспаривать матч и требовать, чтобы результат аннулировали», — говорится в заявлении.
«Атлетико» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счётом 3:3.
В составе «Атлетико» отличились Сауль Ньигес, Антуан Гризманн и Янник Карраско. У «Эспаньола» голы забили Сесар Монтес, Хоселу и Винисиус Соуза.
«Атлетико» набрал 73 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. На счету «Эспаньола» 35 очков и 19-я позиция.
Ранее полиция задержала болельщиков «Атлетико», повесивших на мосту куклу в виде Винисиуса.