Дабл-дабл Тейтума принёс «Бостону» вторую победу подряд в серии с «Майами»

В пятом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит».

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 110:97.

Самым результативным игроком стал нападающий победителей Джейсон Тейтум — 21 очко, восемь подборов, 11 результативных передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт 28 мая в Майами.

Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции.