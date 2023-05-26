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Дабл-дабл Тейтума принёс «Бостону» вторую победу подряд в серии с «Майами»

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В пятом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит».

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 110:97.

Самым результативным игроком стал нападающий победителей Джейсон Тейтум — 21 очко, восемь подборов, 11 результативных передач. 

Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт 28 мая в Майами.

Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции.

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