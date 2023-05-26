Дабл-дабл Тейтума принёс «Бостону» вторую победу подряд в серии с «Майами»
Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 110:97.
Самым результативным игроком стал нападающий победителей Джейсон Тейтум — 21 очко, восемь подборов, 11 результативных передач.
Таким образом, счёт в серии стал 3:2 в пользу «Майами». Следующий матч пройдёт 28 мая в Майами.
Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду имени Джонсона по итогам финальной серии в Западной конференции.