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«Црвена Звезда» без Пруцева завоевала Кубок Сербии по футболу

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«Црвена Звезда» обыграла «Чукарички» и завоевала Кубок Сербии по футболу сезона-2022/23.

Финальный матч в Белграде завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей дубль оформил Александар Пешич (61-я и 76-я минуты). У проигравших отличился Марко Доцич (21-я).

«Црвена Звезда» стала шестикратным обладателем Кубка Сербии.

Егор Пруцев в мае получил гражданство Сербии. Ранее 20-летний футболист выступал за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи». За ходом финального матча он наблюдал со скамейки запасных. Уроженец Краснодара провёл за команду «Црвена Звезда» десять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Пруцев близок к переходу в швейцарский «Базель».

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