Дадонов пропустит четвёртую игру серии с «Вегасом» из-за травмы

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов не сможет помочь своей команде в четвёртом матче полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

Российский форвард не сыграет из-за травмы нижней части тела, написал журналист сайта НХЛ Дэн Розен в социальных сетях.

Россиянин в первом периоде третьего матча серии получил травму нижней части тела в результате столкновения с одноклубником Роопе Хинцем. На лёд игрок больше не вернулся.

Встреча в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Невады.

Счёт в серии — 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 26 мая.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча «Даллас» — «Вегас».