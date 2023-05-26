Дадонов пропустит четвёртую игру серии с «Вегасом» из-за травмы
Российский форвард не сыграет из-за травмы нижней части тела, написал журналист сайта НХЛ Дэн Розен в социальных сетях.
Россиянин в первом периоде третьего матча серии получил травму нижней части тела в результате столкновения с одноклубником Роопе Хинцем. На лёд игрок больше не вернулся.
Встреча в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Невады.
Счёт в серии — 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдёт 26 мая.
Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв признан второй звездой матча «Даллас» — «Вегас».