Семак о победах «Зенита»: титулы — это только видимая часть айсберга
«Титулы — это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой», — цитирует Семака «Чемпионат».
По его словам, перед «Зенитом» стоит цель добиваться максимальных спортивных результатов.
«Такое отношение к команде, какое есть в Санкт-Петербурге к «Зениту», сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб», — добавил Семак.
Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.
Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».