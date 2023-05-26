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Семак о победах «Зенита»: титулы — это только видимая часть айсберга

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда из Санкт-Петербурга играет и завоёвывает трофеи для своих болельщиков.

«Титулы — это только видимая часть азимута. Все мы хотим, чтобы игра команды нравилась болельщикам, чтобы город гордился своей командой», — цитирует Семака «Чемпионат».

По его словам, перед «Зенитом» стоит цель добиваться максимальных спортивных результатов.

«Такое отношение к команде, какое есть в Санкт-Петербурге к «Зениту», сложно найти где-либо. Это дополнительная ответственность на игроков, на клуб», — добавил Семак.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».

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