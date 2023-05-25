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«Баффало» подписал контракт с 19-летним российским защитником Комаровым

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Дэн Мильштейн, агент защитника Всеволода Комарова, сообщил, что россиянин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз».

19-летний уроженец Челябинска подписал с клубом трёхлетний контракт новичка, написал в социальных сетях Мильштейн.

«Баффало» выбрал Комарова в пятом раунде драфта 2022 года под общим 134-м номером. В России хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге за магнитогорскую команду «Стальные Лисы». Комаров два года играет за «Квебек Ремпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

Ранее сообщалось, что нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».

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