«Баффало» подписал контракт с 19-летним российским защитником Комаровым

Дэн Мильштейн, агент защитника Всеволода Комарова, сообщил, что россиянин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз».

19-летний уроженец Челябинска подписал с клубом трёхлетний контракт новичка, написал в социальных сетях Мильштейн.

«Баффало» выбрал Комарова в пятом раунде драфта 2022 года под общим 134-м номером. В России хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге за магнитогорскую команду «Стальные Лисы». Комаров два года играет за «Квебек Ремпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).

Ранее сообщалось, что нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».