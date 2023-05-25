«Баффало» подписал контракт с 19-летним российским защитником Комаровым
19-летний уроженец Челябинска подписал с клубом трёхлетний контракт новичка, написал в социальных сетях Мильштейн.
«Баффало» выбрал Комарова в пятом раунде драфта 2022 года под общим 134-м номером. В России хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге за магнитогорскую команду «Стальные Лисы». Комаров два года играет за «Квебек Ремпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).
Ранее сообщалось, что нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш».