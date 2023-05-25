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Третьяк: Бобровский демонстрирует всему миру силу русской вратарской школы

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что безупречная игра голкипера Сергея Бобровского помогла «Флорида Пантерз» пробиться в финал Кубка Стэнли.

«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Я слежу за всеми нашими хоккеистами, всем желаю удачи. Но вратарям, конечно, уделяю особое внимание.

«Бобровский — один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию — это всегда самое трудное», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

По словам трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею, Бобровский — это гордость российского хоккея.

«Он профессионал, великолепный мастер, голкипер очень высокого уровня. То, что «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли, — огромная заслуга Бобровского», — добавил бывший голкипер сборной СССР.

В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0.

Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году «Флорида» в решающей серии уступила «Колорадо Эвеланш» (0-4).

Бобровский в серии с «Каролиной» пропустил шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.

Ранее сообщалось, что два российских игрока примут участие в финале Кубка Стэнли — 2023.

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