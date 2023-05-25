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Мостовой не думает, что у «Спартака» возникнут проблемы с нападением в матче с «Пари НН»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между красно-белыми и нижегородской командой.

«Команда Сергея Юрана наверняка будет играть раскрепощённо и, я бы сказал, с удовольствием от футбола. Потому что на их плечах уже не лежит тот груз ответственности, какой был, когда у команды была опасность вылета в Первую лигу. В прошлом матче «Пари НН» решил с этим вопрос, и поэтому против «Спартака» они сыграют ярко и раскрепощённо, как это было с «Сочи», — заявил Мостовой RT.

По его мнению, красно-белые победят и без удалённого Александра Соболева.

«Есть Промес, Антон Зиньковский, Кейта Бальде, есть тот же Шамар Николсон. Замен много. Не думаю, что у «Спартака» могут возникнуть проблемы с нападением в этом матче. Даже несмотря на высоких защитников «Нижнего Новгорода». Возможно, они сильнее на втором этаже за счёт своего роста, но на первом их обыграют на раз-два. Один Зиньковский техничнее Лукаса Масоэро и Кирилла Гоцука, вместе взятых. Главное, чтобы «Спартак» сам не создавал себе проблемы, как он это может делать в матчах со слабыми соперниками. Если это опять начнётся, то о медалях можно забыть», — заявил экс-полузащитник RT.

Ранее Мостовой заявил, что «Локомотив» грамотно вложился в своё будущее, продлив контракт с Артёмом Дзюбой.

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