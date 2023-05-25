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Гагарина вошла в число претендентов на исполнение гимна перед суперфиналом Кубка России

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Андрей Мухачёв, директор Полины Гагариной, сообщил, что, вероятно, певица исполнит гимн России перед суперфиналом Кубка страны по футболу.

«Предложение выступить на суперфинале Кубка России поступило. Скорее всего, постараемся выступить. На 99%», — цитирует Мухачёва «Чемпионат».

Встреча пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Стоимость билетов — от 400 рублей. Покупка билетов на матч возможна только при наличии паспорта болельщика.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Перед началом матча на стадионе выступит рэп-исполнитель Баста с композициями «Моя игра» и «Сансара». 

Ранее Эдуард Сперцян заявил, что «Краснодар» вышел в финал Кубка России за счёт сплочённости.

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