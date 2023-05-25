Гагарина вошла в число претендентов на исполнение гимна перед суперфиналом Кубка России
«Предложение выступить на суперфинале Кубка России поступило. Скорее всего, постараемся выступить. На 99%», — цитирует Мухачёва «Чемпионат».
Встреча пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Стоимость билетов — от 400 рублей. Покупка билетов на матч возможна только при наличии паспорта болельщика.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Перед началом матча на стадионе выступит рэп-исполнитель Баста с композициями «Моя игра» и «Сансара».
Ранее Эдуард Сперцян заявил, что «Краснодар» вышел в финал Кубка России за счёт сплочённости.