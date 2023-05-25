Германия победила Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Максимилиан Кастнер, Джон-Джейсон Петерка и Нико Штурм. Единственную шайбу Швейцарии забросил Йонас Зигенталер.
Полуфинальные пары станут известны по итогам других матчей 1/4 финала.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что США обыграли Чехию и стали первым полуфиналистом ЧМ 2023 года.