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США обыграли Чехию и стали первым полуфиналистом ЧМ 2023 года

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Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею — 2023.

В 1/4 финала американцы победили команду Чехии со счётом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Коронато, Ник Пербикс и Каттер Готье.

Полуфинальные пары станут известны по итогам других матчей 1/4 финала.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее Третьяк рассказал, что канадские хоккеисты хотят играть в финалах только с россиянами.

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