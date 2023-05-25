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Родригао перенёс операцию и пропустит заключительные матчи «Зенита» в РПЛ

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Петербургский «Зенит» сообщил, что защитник команды Родригао был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра и пропустит оставшиеся матчи сезона-2022/23.

«Решение о медицинском вмешательстве приняли тренерский и медицинский штабы «Зенита», исходя из состояния футболиста. Операция прошла успешно, игрок будет восстанавливаться под наблюдением врачей петербургского клуба», — сообщает Telegram-канал сине-бело-голубых.

О точных сроках возвращения 27-летнего бразильца на футбольное поле петербургский клуб сообщит позже.

В нынешнем сезоне Родригао принял участие в 26 матчах за петербуржцев во всех турнирах и забил один мяч. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» выпустил ролик в честь 98-летия клуба.

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