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Бывший директор «Чертанова» Ларин назвал справедливым смягчение приговора

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Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин назвал справедливым смягчение приговора.

«Я очень эмоционально воспринял решение суда. Считаю, справедливость восторжествовала.

Есть ли шанс, что вернусь в футбол? Может быть. Говорить «нет» я точно не буду», — приводит слова Ларина РИА Новости.

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Евгений Алдонин отреагировал на освобождение бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.

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