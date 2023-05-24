Бывший директор «Чертанова» Ларин назвал справедливым смягчение приговора
«Я очень эмоционально воспринял решение суда. Считаю, справедливость восторжествовала.
Есть ли шанс, что вернусь в футбол? Может быть. Говорить «нет» я точно не буду», — приводит слова Ларина РИА Новости.
24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.
28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее Евгений Алдонин отреагировал на освобождение бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.