Бывший директор «Чертанова» Ларин назвал справедливым смягчение приговора

Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин назвал справедливым смягчение приговора.

«Я очень эмоционально воспринял решение суда. Считаю, справедливость восторжествовала.

Есть ли шанс, что вернусь в футбол? Может быть. Говорить «нет» я точно не буду», — приводит слова Ларина РИА Новости.

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Евгений Алдонин отреагировал на освобождение бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.