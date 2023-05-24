В ОКР сообщили о переносе выпуска рекомендаций по участию россиян в международных турнирах
«В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Станислав Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.