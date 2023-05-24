Пирло покинул пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

В пресс-службе «Фатих Карагюмрюк» сообщили, что главный тренер Андреа Пирло принял решение покинуть свой пост.

«Поскольку мы не можем продолжить работу с Андреа Пирло и его командой в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб, что даст им спланировать своё будущее. Команда будет работать эффективнейшим образом, чтобы достойно провести остаток сезона», — говорится в заявлении.

44-летний специалист тренировал туринский «Ювентус» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год.

12 июня 2022 года итальянский специалист возглавил «Фатих Карагюмрюк». Также за клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

«Фатих Карагюмрюк» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка в 33 матчах.

Ранее Оздоев рассказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшие несколько лет.