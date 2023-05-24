Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Красная карточка Винисиуса в матче с «Валенсией» отменена

Короткая ссылка
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи в чемпионате Испании.

Комитет по спортивным соревнованиям Испании (RFEF) отменил удаление игрока в матче 35-го тура лиги с «Валенсией» (0:1) из-за недостатка информации в протоколе.

Таким образом, Винисиус сможет принять участие в матче 36-го тура с «Райо Вальекано».

Футболист получил красную карточку за то, что ударил в лицо нападающего «Валенсии» Уго Дуро. Судья Рикардо Бенгоэчеа принял такое решение после просмотра VAR. При этом видеоассистент Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал неполную картину, за что впоследствии был уволен: перед отмашкой Дуро душил Винисиуса.

Ранее сообщалось, что в Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить