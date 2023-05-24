Красная карточка Винисиуса в матче с «Валенсией» отменена

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор избежал дисквалификации на ближайшие матчи в чемпионате Испании.

Комитет по спортивным соревнованиям Испании (RFEF) отменил удаление игрока в матче 35-го тура лиги с «Валенсией» (0:1) из-за недостатка информации в протоколе.

Таким образом, Винисиус сможет принять участие в матче 36-го тура с «Райо Вальекано».

Футболист получил красную карточку за то, что ударил в лицо нападающего «Валенсии» Уго Дуро. Судья Рикардо Бенгоэчеа принял такое решение после просмотра VAR. При этом видеоассистент Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал неполную картину, за что впоследствии был уволен: перед отмашкой Дуро душил Винисиуса.

Ранее сообщалось, что в Валенсии задержали трёх человек за расистские выкрики в адрес Винисиуса.