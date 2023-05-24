Алдонин не считает ЦСКА однозначным фаворитом в борьбе за серебро РПЛ
«Конечно, обидно, что проиграли «Спартаку», но даже если бы и выиграли, я думаю, что судьба второго места решилась бы в последнем туре. Не могу сказать, что ЦСКА однозначный фаворит в борьбе за серебро, ведь впереди тяжёлые игры с «Ростовом» и «Краснодаром», это сильные соперники», — цитирует Алдонина ТАСС.
Он также подчеркнул, что всё находится в руках армейского клуба.
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправил в РФС кадры, на которых игрок ЦСКА Роша провоцирует Соболева.