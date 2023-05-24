Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чесноков считает, что у Рыбакиной хорошие шансы стать первой ракеткой мира

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может занять первое место в мировом рейтинге.

«Рыбакина сейчас играет здорово, её очень трудно обыграть. Если бы игрокам начислялись очки на Уимблдоне в прошлом году, то она была бы ещё выше, чем сейчас, но даже так у неё очень хорошие шансы возглавить мировой рейтинг», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Рыбакина одержала победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой в финальном матче турнира в Риме.

Игра завершилась со счётом 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Теннисистка с Украины отказалась от продолжения борьбы во втором сете из-за травмы ноги. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Призовой фонд турнира составил порядка €3,5 млн.

Ранее Калинина объяснила своё решение о снятии с финала турнира в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить