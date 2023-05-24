Чесноков считает, что у Рыбакиной хорошие шансы стать первой ракеткой мира

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может занять первое место в мировом рейтинге.

«Рыбакина сейчас играет здорово, её очень трудно обыграть. Если бы игрокам начислялись очки на Уимблдоне в прошлом году, то она была бы ещё выше, чем сейчас, но даже так у неё очень хорошие шансы возглавить мировой рейтинг», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Рыбакина одержала победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой в финальном матче турнира в Риме.

Игра завершилась со счётом 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Теннисистка с Украины отказалась от продолжения борьбы во втором сете из-за травмы ноги. Игра продолжалась 1 час 5 минут.

Призовой фонд турнира составил порядка €3,5 млн.

Ранее Калинина объяснила своё решение о снятии с финала турнира в Риме.