Дьяков считает, что ЦСКА займёт второе место в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков высказал мнение, что ЦСКА сможет занять второе место и завоевать серебро Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА концовку сезона проводит лучше, поэтому я считаю, что они и займут второе место в чемпионате. «Спартак» будет на третьем месте, дальше — «Ростов», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

Ранее Генич назвал поведение Соболева в дерби аморальным.