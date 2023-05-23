Титов заявил, что сборная России может сыграть с другими достойными командами

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, почему власти Камеруна приняли решение отказаться от товарищеского матча со сборной России.

«Да, мы должны были с ними играть. Но даты есть, поэтому в ближайшее время у нас будет какой-то новый соперник. Возможно, им кто-то подсказал отказаться, но я бы не расстраивался, потому что есть другие такие же достойные команды», — цитирует Титова РИА Новости.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», правительство Камеруна запретило сборной играть против российской команды.

Встреча между Камеруном и Россией была запланирована на 15 июня. Игра должна была пройти на стадионе «Лужники».

Ранее Титов отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.