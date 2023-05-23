Романцев назвал заслуженным удаление Роши в матче со «Спартаком»

Восьмикратный чемпион России по футболу с московским «Спартаком» Олег Романцев заявил, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу справедливо удалили в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против красно-белых.

«Видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» (2:1) в пользу хозяев поля. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что Роша будет присутствовать на заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).