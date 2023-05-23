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Нападающий «Спартака» Бальде назвал VAR главной проблемой судейства в РПЛ

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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде оценил работу арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я уважаю всех арбитров. У них очень непростая работа. Наверное, в современном футболе стоит меньше времени тратить на просмотр видеоповторов. Порой, когда VAR включается в работу, мы теряем кучу времени, просто чего-то ожидая. Лучше было бы, если бы всё происходило быстрее», — приводит слова Бальде «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 28 туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля набрали 53 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от московского ЦСКА, располагающегося на второй строчке.

Ранее Бальде заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев совершил ошибку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

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