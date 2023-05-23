Тренер Боков заявил, что Акинфеев лучше Буффона

Российский тренер Максим Боков заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучше итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря — быть первым! Каждый год показывать и доказывать это. Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше. Легко может играть еще лет десять», — цитирует Бокова Legalbet.

10 марта Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником ЦСКА, за который дебютировал в 2003 году.

Джанлуиджи Буффон — вратарь и капитан «Пармы». Он является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.