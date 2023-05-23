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Тренер Боков заявил, что Акинфеев лучше Буффона

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Российский тренер Максим Боков заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучше итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.
Тренер Боков заявил, что Акинфеев лучше Буффона
  • globallookpress.com

«Пока ноги держат, есть желание, пусть играет. Главная мотивация для Игоря — быть первым! Каждый год показывать и доказывать это. Акинфеев — это русский Буффон, даже лучше. Легко может играть еще лет десять», — цитирует Бокова Legalbet.

10 марта Акинфеев попал в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Футболист набрал 47 очков и занял 47-е место. Голкипер является воспитанником ЦСКА, за который дебютировал в 2003 году.

Джанлуиджи Буффон — вратарь и капитан «Пармы». Он является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

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