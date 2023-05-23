Get Italian Football News: Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» о решении уйти из клуба

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет неаполитанский клуб по окончании сезона.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, 64-летний итальянец сообщил о своём решении президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису две недели назад.

По информации источника, тренер также проинформировал об этом игроков неаполитанского клуба перед матчем 36-го тура Серии А с миланским «Интером» (3:1).

Отмечается, что Спаллетти сделает перерыв в карьере на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой.

В нынешнем сезоне неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» из Бергамо Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Наполи» летом.