Защитник ЦСКА Роша приедет на заседание КДК РФС по итогам матча со «Спартаком»
- globallookpress.com
«Роша посетит заседание КДК РФС по итогам удаления в матче со «Спартаком», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».
Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.
Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.
Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.