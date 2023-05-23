Защитник ЦСКА Роша приедет на заседание КДК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что защитник команды Виллиан Роша, получивший красную карточку в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» будет присутствовать на заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС),

«Роша посетит заседание КДК РФС по итогам удаления в матче со «Спартаком», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.