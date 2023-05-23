Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Защитник ЦСКА Роша приедет на заседание КДК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Короткая ссылка
Директор московского ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что защитник команды Виллиан Роша, получивший красную карточку в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» будет присутствовать на заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС),
Защитник ЦСКА Роша приедет на заседание КДК РФС по итогам матча со «Спартаком»
  • globallookpress.com

«Роша посетит заседание КДК РФС по итогам удаления в матче со «Спартаком», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоялась 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил Рошу и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Соболев получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих. В свою очередь, Роша был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить