Сергачёв допустил, что однажды сыграет за футбольный «Спартак»

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв не исключил, что может сыграть за футбольный «Спартак».

«Я за «Нефтехимик» сыграю, если позовут, я же сам из Нижнекамска. За «Спартак», конечно, это моя московская команда, если позовут... Но пока я в НХЛ. Не планировал бегать лишний раз», — цитирует Сергачёва «Спорт-Экспресс».

21 мая хоккеист посетил матч «Спартак» — ЦСКА (2:1) в Москве.

В июне 2022 года нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и отметился забитым мячом на 11-й минуте игры после передачи Фёдора Смолова.

Ранее сообщалось, что Сергачёв остался доволен посещением матча «Спартак» — ЦСКА.