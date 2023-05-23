Орлов назвал нападающего «Спартака» Соболева выродком за жест в матче с ЦСКА
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«Я всю жизнь играл в футбол и комментировал. Но я не видел, чтобы игрок вёл себя так, как Соболев. Какой-то выродок, понимаете? Сейчас стало модным извиняться перед всеми после того, как ошибся. Но хам после извинений не перестаёт быть хамом. Это не значит, что ему всё простили», — заявил комментатор в эфире передачи «Такой футбол».
Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте главный арбитр игр Сергей Карасёв удалил Соболева и защитника красно-синих Виллиана Рошу.
Нападающий красно-белых получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши. В свою очередь, защитник ЦСКА был удалён с поля за то, что в разговоре с судьями повторил жест соперника, пытаясь объяснить, что произошло.
Ранее сообщалось, что заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза с участием Соболева и Роши состоится 24 мая.