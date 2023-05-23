Бородюк о Соболеве: нападающего красят голы, а не демонстрация жестов
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«Красная карточка абсолютно правильная. С Соболевым пусть разбираются тренеры и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается голами», — цитирует Бородюка «Чемпионат».
Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Нападающий и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.
Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.