Бородюк о Соболеве: нападающего красят голы, а не демонстрация жестов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Красная карточка абсолютно правильная. С Соболевым пусть разбираются тренеры и руководство «Спартака». Ему нужно понять одно: нападающего должны красить голы, а не всякие жесты. Хороший нападающий отличается голами», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.