Бальде заявил, что Соболев совершил ошибку в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал удаление своего партнёра по команде Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду. Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из сильных футболистов. Мы сумели переломить игру и добиться победы», — цитирует Соболева СЭ.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее сообщалось, что заседание КДК РФС с участием Роши и Соболева состоится 24 мая.