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«Реал» выпустил заявление о расизме с обвинениями в адрес руководства испанского футбола

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Мадридский «Реал» выступил с заявлением после расистских высказываний в адрес нападающего команды Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

«Новости облетели весь мир и опозорили наш футбол, оказавшись в ведущих международных СМИ. Нас удивили комментарии главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который не позволил предпринять решительные действия в соответствии с протоколами», — говорится в заявлении.

В обращении также упоминаются арбитры, судившие матч, которые «уклонились от исполнения своих обязанностей и приняли несправедливые решения на основе неполных записей».

«В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность бездействием RFEF, несмотря на явные и неоднократные предупреждения, которые звучали со стороны нашего клуба», — отмечено в сообщении.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков.

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