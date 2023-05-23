В Испании уволили судью VAR после скандального удаления Винисиуса в матче с «Валенсией»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила видеоассистента матча 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» Игнасио Иглесиаса Вильянуэва.

Рефери покинул свою должность, потому что показал главному судье матча Рикардо Бенгоэчеа неполную картину конфликта между нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором и форвардом «Валенсии» Уго Дуро.

Бенгоэчеа был вызван к монитору и на экране увидел, как Винисиус ударил в лицо Дуро. Он отменил жёлтую карточку бразильца показанную ранее, заменив её на красную.

При этом арбитр на VAR не продемонстрировал главному судье, как Дуро перед отмашкой Винисиуса душил бразильского нападающего.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

Ранее сообщалось, что Винисиус может быть дисквалифицирован до конца сезона за удар в лицо Дуро.