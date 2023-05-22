«Ювентус» с разгромным счётом уступил «Эмполи» после снятия очков в Серии А

«Эмполи» разгромил «Ювентус» в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Себастьяно Луперто, Роберто Пикколи и Франческо Капуто, оформивший дубль. У «Ювентуса» гол забил Федерико Кьеза.

«Эмполи» набрал 42 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. У «Юве» 59 очков и седьмая строчка.

Напомним, что 22 мая Федеральный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) снял с клуба десять очков. Туринская команда опустилась со второго на седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подать апелляцию после лишения десяти очков в Серии А.