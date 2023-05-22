Mundo Deportivo: «Барселона» требует недопуска «Реала» к процессу по «делу Негрейры»
По информации Mundo Deportivo, в клубе считают, что «Реал» не имеет статуса обвинителя, так как нет никаких указаний на то, что клуб пострадал от рассматриваемого дела.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении «Барселоны» из-за «дела Негрейры».