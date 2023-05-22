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Tutto Napoli: Гасперини может возглавить «Наполи» летом

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Джан Пьеро Гасперини может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи».

По информации Tutto Napoli, кандидатуру Гасперини одобрил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

На данный момент Гасперини возглавляет «Аталанту». Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.

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