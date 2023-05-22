L'Équipe: теннисист Гастон оштрафован на $144 тыс. за неспортивное поведение

Французский теннисист Уго Гастон был оштрафован за неспортивное поведение на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Как сообщает L'Équipe, Гастон оштрафован на $144 тыс. за выброшенный по ходу розыгрыша мяч.

В матче второго круга с хорватом Борной Чоричем Гастон выбросил из кармана мяч, специально прервав розыгрыш.

В итоге встреча завершилась победой хорвата со счетом 6:3, 6:3.

Отмечается, что в прошлом году Гастон получил предупреждение от ATP за подобный жест.

Гастон является 108-й ракеткой мира, на данный момент сумма призовых теннисиста за этот сезон составляет $121 тыс.

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