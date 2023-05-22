Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Роши назвал несправедливым удаление защитника в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на удаление игрока в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Прискорбно, что такое до сих пор случается. На Роше сфолили, а потом спартаковец делает такой неприличный жест на виду у детей и женщин, которые находились на стадионе. Виллиан просто возмутился», — цитирует Тито «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых. 

Нападающий хозяев Александр Соболев и защитник Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя как гопник из провинциальной подворотни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить