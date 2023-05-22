Агент Роши назвал несправедливым удаление защитника в матче со «Спартаком»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на удаление игрока в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Прискорбно, что такое до сих пор случается. На Роше сфолили, а потом спартаковец делает такой неприличный жест на виду у детей и женщин, которые находились на стадионе. Виллиан просто возмутился», — цитирует Тито «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Нападающий хозяев Александр Соболев и защитник Роша на 69-й минуте матча получили прямые красные карточки за неспортивное поведение.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Соболев ведёт себя как гопник из провинциальной подворотни.