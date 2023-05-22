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Сергачёв остался доволен посещением матча «Спартак» — ЦСКА

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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от посещения матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Сразу согласился, когда поступило предложение нанести символический удар. Я считаю, это честь. Матч получился классным. Пообщался с Джикией. Он объяснил мне, как они работают, тренируются и отдыхают», — цитирует Сергачёва Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (54) — второе.

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