Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду

Короткая ссылка
Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении Сергея Карасёва удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду
  • РИА Новости

«Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов... как личную обиду. Главное — было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал», — цитирует Федотова «Чемпионат»

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить