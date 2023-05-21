Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду
- РИА Новости
«Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов... как личную обиду. Главное — было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.
На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.
«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России.