Арбитр Федотов: Карасёв воспринял жест Роши нормально, а помощник — как личную обиду

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении Сергея Карасёва удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 28-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов... как личную обиду. Главное — было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1.

На 67-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасёв обоюдно удалил полузащитника Виллиана Рошу и форварда красно-белых Александра Соболева.

«Спартак» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 54 очка и вторая позиция.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России.