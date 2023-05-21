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«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Фиорентиной»

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«Торино» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии.
«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Фиорентиной»
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе «Торино» забил Антонио Санабрия. У «Фиорентины» отличился Лука Йович.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Торино» набрал 50 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «Фиорентины» также 50 очков и 11-я позиция.

Ранее агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной».

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