«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Фиорентиной»
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Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе «Торино» забил Антонио Санабрия. У «Фиорентины» отличился Лука Йович.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Торино» набрал 50 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «Фиорентины» также 50 очков и 11-я позиция.
Ранее агент рассказал о наличии болевых ощущений у Миранчука перед матчем с «Фиорентиной».