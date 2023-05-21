Бывшая россиянка Варфоломеева стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой
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За своё выступление она набрала 32,250 балла.
Второе место заняла Ева Брезалиева из Болгарии (31,600). Замкнула тройку её соотечественница Стиляна Николова, набравшая 31,550 балла.
12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от турниров.
Чемпионат Европы проходит в Баку (Азербайджан).
Ранее Ирина Винер высказала мнение, что Арина Аверина стала настоящим лидером национальной команды.