Бывшая россиянка Варфоломеева стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, стала лучшей в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

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