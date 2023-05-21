Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бывшая россиянка Варфоломеева стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой

Короткая ссылка
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, стала лучшей в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Бывшая россиянка Варфоломеева стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой
  • Gettyimages.ru

За своё выступление она набрала 32,250 балла.

Второе место заняла Ева Брезалиева из Болгарии (31,600). Замкнула тройку её соотечественница Стиляна Николова, набравшая 31,550 балла.

12 мая Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) оставила в силе отстранение российских спортсменов от турниров.

Чемпионат Европы проходит в Баку (Азербайджан).

Ранее Ирина Винер высказала мнение, что Арина Аверина стала настоящим лидером национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить