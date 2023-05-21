Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев покинул поле в первом тайме матча с «Уралом» из-за травмы
- РИА Новости
Ломаев получил повреждение на 14-й минуте матча после того, как в борьбе за мяч в штрафной самарского клуба в него врезался игрок «Урала» Алексей Каштанов.
Вместо него на поле вышел голкипер Евгений Фролов.
Встреча проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Счёт в матче 1:0 в пользу самарского клуба.
Ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что генеральный директор клуба Вадим Андреев продолжит работу.