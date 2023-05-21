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Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев покинул поле в первом тайме матча с «Уралом» из-за травмы

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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил травму в матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом».
Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев покинул поле в первом тайме матча с «Уралом» из-за травмы
  • РИА Новости

Ломаев получил повреждение на 14-й минуте матча после того, как в борьбе за мяч в штрафной самарского клуба в него врезался игрок «Урала» Алексей Каштанов. 

Вместо него на поле вышел голкипер Евгений Фролов.

Встреча проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Счёт в матче 1:0 в пользу самарского клуба.

Ранее в пресс-службе «Крыльев Советов» рассказали, что генеральный директор клуба Вадим Андреев продолжит работу.

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