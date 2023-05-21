Дмитриева считает, что в финале «Мастерса» в Риме между Медведевым и Руне нет фаворита

Российский комментатор Анна Дмитриева высказалась о финальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с участием российского теннисиста Даниила Медведева и датчанина Хольгера Руне.

«Руне — совсем молодой парень, но уже крепкий и надёжный теннисист. Всё зависит от Медведева: сможет ли он подобрать ключи к игре Руне. Думаю, нас ждёт равный матч. В этом финале нет фаворита, но всё решат детали. Желаю Даниилу удачи в сегодняшнем матче», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Россиянин в полуфинале нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

В решающем матче турнира соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.

Ранее Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме.