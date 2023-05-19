Мендес счастлив в ЦСКА и не планирует уходить из армейского клуба

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, дал понять, что его клиент не собирается уходить из московской команды в летнее трансферное окно.

«Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен», — цитирует агента Sport24.

При этом он дал понять, что на данный момент нет никаких предложений по Мендесу.

«Никто не проявляет интерес к нему», — добавил футбольный агент.

Мендес присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне 23-летний чилиец провёл 34 матча за армейский клуб и отметился одной результативной передачей. Контракт между армейцами и полузащитником рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент заявил, что Мендес адаптировался в ЦСКА.











